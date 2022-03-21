Харьковщина: водители гуманитарной колонны вырвались из рук оккупантов: шли пешком
Водители гуманитарного конвоя, задержанные оккупантами в Харьковской области по дороге на Волчанск, вернулись.
Источник: заместитель главы Харьковской ОГА (ОВА) Роман Семенуха
Прямая речь: "Сегодня у меня и моих собратьев счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск, наши побратимы вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше".
Детали: Как рассказали "Украинской правде" в областной администрации, водители пешком дошли до первого украинского блокпоста.
Этому предшествовало: В воскресенье 20 марта в Харьковской области оккупанты задержали гуманитарную колонну, которая направлялась в город Волчанск, с водителями исчезла связь.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что другую гуманитарную колонну, направлявшуюся в населенный пункт Малая Рогань, остановили украинские власти из-за высокой вероятности обстрела.