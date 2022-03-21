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Харьковщина: водители гуманитарной колонны вырвались из рук оккупантов: шли пешком

Роман Кравец, Елена РощинаПонедельник, 21 марта 2022, 11:34

Водители гуманитарного конвоя, задержанные оккупантами в Харьковской области по дороге на Волчанск, вернулись.

Источник: заместитель главы Харьковской ОГА (ОВА) Роман Семенуха

Прямая речь: "Сегодня у меня и моих собратьев счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск, наши побратимы вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше".

Детали: Как рассказали "Украинской правде" в областной администрации, водители пешком дошли до первого украинского блокпоста.

Этому предшествовало: В воскресенье 20 марта в Харьковской области оккупанты задержали гуманитарную колонну, которая направлялась в город Волчанск, с водителями исчезла связь. 

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что другую гуманитарную колонну, направлявшуюся в населенный пункт Малая Рогань, остановили украинские власти из-за высокой вероятности обстрела.

Темы: Харьковская областьвойнагуманитарка
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