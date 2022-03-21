У Києві та області на півтори доби вводять "посилену" комендантську годину
Понеділок, 21 березня 2022, 11:36
У Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година із 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.
Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram
Дослівно: "Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме до 07:00 23 березня.
Без спецперепусток буде заборонено пересування містом!"
Деталі: У КМДА попереджають, що в цей період виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.
Там наголосили також, що цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.