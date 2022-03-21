У Києві та області на півтори доби вводять "посилену" комендантську годину

У Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година із 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram

Дослівно: "Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме до 07:00 23 березня.

Без спецперепусток буде заборонено пересування містом!"

Деталі: У КМДА попереджають, що в цей період виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

Там наголосили також, що цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.