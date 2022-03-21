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В Киеве и области на полтора дня вводят "усиленный" комендантский час

Евгений КизиловПонедельник, 21 марта 2022, 11:36

В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Дословно: "С сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 в Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час. Он продлится до 07:00 23 марта.

Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу!"

Детали: В КГГА предупреждают, что в этот период выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Там подчеркнули также, что гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

Темы: Киеввойна
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