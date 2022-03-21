Російські окупанти відпустили викрадених у Мелітополі журналістів

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові вранці 21 березня викрали декількох представників місцевого медіахолдингу. Згодом вдень їх усіх відпустили.

Джерело: донька одного з викрадених Тетяна Кумок та сам медіахолдинг Местные Вести - Мелитополь, Національна спілка журналістів України у Telegram, голова НСЖУ Сергій Томіленко

Деталі: До журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумка, випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенії Борян прийшли в домівки озброєні люди, забрали їх і повезли у невідомому напрямку.

Михайло Кумок уже на пенсії, але забрали і його самого, і його дружину.

Сайт холдингу mv.org.ua станом на 12-ту дня не відкривається.

Оновлення: Згодом Національна спілка журналістів України повідомила, що трьох журналісток відпустили після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками.

А близько 15:00 голова НСЖУ Сергій Томіленко повідомив, що і родину видавця Михайла Кумка окупанти "зрештою відпустили після затримань, профілактичних розмов та публічного розголосу".

Генеральний директор МВ-холдингу Ганна Медвідь повідомила НСЖУ: "Відпустили! Вони йдуть. Особисті телефони вилучили".

Уже всі на волі: видавець Михайло Кумок та члени його родини (дружина Віра й донька Тетяна), випусковий редактор Євгенія Борян, журналістки Юлія Ольховська та Любов Чайка. Напередодні Тетяна Кумок брала участь у національному телемарафоні, включалася у ефір "Плюсів" як мелітопольська активістка.

Гендиректор "МВ-холдингу" Ганна Медвідь розповіла, що о 6 ранку 21 березня озброєні люди спочатку приїхали до журналісток Юлії Ольховської та Любові Чайки і вилучили домашній сервер. Потім приїхали до інших співробітників холдингу.

Медвідь додала, що тиждень тому її викликали на розмову окупанти і пропонували їх підтримувати.

Пряма мова Медвідь: "Зустрічалися у редакції, в яку вони проникли самовільно і обшукали. Хочуть, щоб ми були лояльними і їх підтримували. Я згоди не дала, і ми розійшлися".

Деталі: Національна спілка журналістів України засуджує залякування та тиск на журналістів, який здійснюють окупанти у Мелітополі, Бердянську, Херсоні.

НСЖУ про всі факти воєнних злочинів РФ проти працівників ЗМІ інформує Європейську та Міжнародні федерації журналістів.

Цьому передувало: 15 березня у захопленому Бердянську Запорізької області зникла журналістка hromadske Вікторія Рощина. Вона може бути у полоні російських військових, про місце її перебування досі нічого не відомо.