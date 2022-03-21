Российские оккупанты отпустили похищенных в Мелитополе журналистов

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные утром 21 марта похитили нескольких представителей местного медиахолдинга. Позже днем их всех отпустили.

Источник: дочь одного из похищенных Татьяна Кумок и сам медиахолдинг Местные Вести - Мелитополь, Национальный союз журналистов Украины в Telegram, глава НСЖУ Сергей Томиленко

Детали: К журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайки, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли в дома вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении.

Михаил Кумок уже на пенсии, но забрали и его самого, и его жену.

Сайт холдинга mv.org.ua по состоянию на 12 дня не открывается.

Обновление: Позже Национальный союз журналистов Украины сообщил, что трех журналисток отпустили после разговоров о необходимости сотрудничать с захватчиками.

Около 15:00 глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил, что и семью издателя Михаила Кумока из Мелитополя оккупанты "в конце концов отпустили после задержаний, профилактических разговоров и публичной огласки".

Генеральный директор МВ-холдинга Анна Медведь сообщила НСЖУ: "Отпустили! Они выходят. Личные телефоны изъяли".

Уже все на свободе: издатель Михаил Кумок и члены его семьи (жена Вера и дочь Татьяна), выпускающий редактор Евгения Борян, журналистки Юлия Ольховская и Любовь Чайка. Накануне Татьяна Кумок участвовала в национальном телемарафоне, включалась в эфир "Плюсов" как мелитопольская активистка.

Гендиректор "МВ-холдинга" Анна Медвидь рассказала, что в 6 утра 21 марта вооруженные люди сначала приехали к журналисткам Юлии Ольховской и Любови Чайке и изъяли домашний сервер. Затем приехали к другим сотрудникам холдинга.

Медвидь добавила, что неделю назад ее вызвали на разговор оккупанты и предлагали их поддерживать.

Прямая речь Медвидь: "Встречались в редакции, в которую они проникли самовольно и обыскали. Хотят, чтобы мы были лояльны и их поддерживали. Я согласия не дала, и мы разошлись".

Детали: Национальный союз журналистов Украины осуждает запугивание и давление на журналистов, осуществляемых оккупантами в Мелитополе, Бердянске, Херсоне.

НСЖУ обо всех фактах военных преступлений РФ против работников СМИ информирует Европейскую и Международные федерации журналистов.

Этому предшествовало: 15 марта в захваченном Бердянске Запорожской области пропала журналистка hromadske Виктория Рощина. Она может быть в плену российских военных, о месте ее нахождения до сих пор ничего не известно.