Окупанти в ОРДЛО підняли мобілізаційний вік до 65 років – розвідка

Окупаційна влада в ОРДЛО вирішила підняти вік мобілізованих на 10 років – загарбники будуть призивати чоловіків у віці до 65 років.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно ГУР: "Ворог продовжує "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, чергова хвиля відбувається на території Донецької області. З метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років".

Деталі: За даними розвідки, також по телебаченню оголосили про мобілізацію на окупованих територіях Луганської області. Там до лав окупаційної армії активно залучають студентів.

Зокрема, викликали для проведення "реєстрації" усіх учнів Луганського залізничного технікуму. Повідомляється, що усім 18-річним особисто телефонує директор училища.

Така ж ситуація в Луганському медуніверситеті – на реєстрацію зобов’язали прибути усіх студентів старших курсів.

У розвідці зазначають, що "мобілізовані" в ОРДЛО мають вкрай низький морально-психологічний стан та застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

У ГУР додали, що серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої через великі втрати – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами.

Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли 16 убитих "мобілізованих". Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. За даними розвідки, рідним не повідомляють нічого про місце та обставини загибелі.