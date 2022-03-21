Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в ОРДЛО подняли мобилизационный возраст до 65 лет – разведка

Ирина БалачукПонедельник, 21 марта 2022, 12:57
Фото ГУР МОУ из Facebook

Оккупационные власти в ОРДЛО решили поднять возраст мобилизованных на 10 лет – захватчики будут призывать мужчин в возрасте до 65 лет.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно ГУР: "Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. В частности, очередная волна проходит на территории Донецкой области. С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" – с 55 до 65 лет".

Детали: По данным разведки, также по телевидению объявили о мобилизации на оккупированных территориях Луганской области. Там в ряды оккупационной армии активно привлекают студентов.

В частности, вызвали для проведения регистрации всех учеников Луганского железнодорожного техникума. Сообщается, что всем 18-летним лично звонит директор училища.

Такая же ситуация в Луганском медуниверситете – на регистрацию обязали прибыть всех студентов старших курсов.

В разведке отмечают, что "мобилизованные" в ОРДЛО имеют крайне низкое морально-психологическое состояние и устаревшее снаряжение: экипировка образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В ГУР добавили, что среди личного состава распространяются слухи и панические настроения из-за больших потерь – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелые раненные и грузы с телами.

В частности, в Луганский мясокомбинат привезли 16 убитых "мобилизованных". Один из них – сын директора 33 средней школы Луганска. По данным разведки, родным не сообщают ничего о месте и обстоятельствах гибели.

Темы: ОРДЛОмобилизациявойнаразведка
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБосфор закрывали из-за мины – предположительно одной из тех, которыми РФ заменяла Черное море

В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час

Украина и США создали формат совместных переговоров МИД и Минобороны

видеоВ Славутиче есть раненные, но мэра оккупанты отпустили

Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым

видео Российские оккупанты вторглись в Славутич, стреляли на митинге и похитили мэра, позже его отпустили

Все новости...
ОРДЛО
Резников обратился к жителям ОРДЛО: Скоро количество убитых пойдет на тысячи, сохраните жизнь
"Волки"-штурмовики взяли в плен вояк из ОРДЛО, которых РФ пускает на "пушечное мясо"
Оккупанты похитили в Россию 2389 украинских детей - МИД
Последние новости
15:15
видеоБосфор закрывали из-за мины – предположительно одной из тех, которыми РФ заменяла Черное море
15:14
Мэр Чернигова: Город разнесен полностью, осталось меньше половины жителей
15:10
Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с РФ и Беларусью
15:07
Из Германии в Украину поступило новое оружие для уничтожения российских танков
15:05
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Киевщине – среди пострадавших есть ребенок
15:01
"Нацисты вернулись": россияне повредили уже второй мемориал жертвам Холокоста в Украине
14:53
"Российская культура сейчас за редким исключением – это бесхребетное г**но на палочке" – Кузубов
14:43
Венгрия разрешила перевозку по своей стране без разрешений
14:43
В Крыму мобилизуют на войну, мужчины уезжают с полуострова – отчет
14:29
Николаевщина: за сутки ранения получил 41 человек
Все новости...