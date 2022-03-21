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Оккупанты в ОРДЛО подняли мобилизационный возраст до 65 лет – разведка

Ирина БалачукПонедельник, 21 марта 2022, 11:57
Оккупанты в ОРДЛО подняли мобилизационный возраст до 65 лет – разведка
Фото ГУР МОУ из Facebook

Оккупационные власти в ОРДЛО решили поднять возраст мобилизованных на 10 лет – захватчики будут призывать мужчин в возрасте до 65 лет.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно ГУР: "Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. В частности, очередная волна проходит на территории Донецкой области. С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" – с 55 до 65 лет".

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Детали: По данным разведки, также по телевидению объявили о мобилизации на оккупированных территориях Луганской области. Там в ряды оккупационной армии активно привлекают студентов.

В частности, вызвали для проведения регистрации всех учеников Луганского железнодорожного техникума. Сообщается, что всем 18-летним лично звонит директор училища.

Такая же ситуация в Луганском медуниверситете – на регистрацию обязали прибыть всех студентов старших курсов.

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В разведке отмечают, что "мобилизованные" в ОРДЛО имеют крайне низкое морально-психологическое состояние и устаревшее снаряжение: экипировка образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.

В ГУР добавили, что среди личного состава распространяются слухи и панические настроения из-за больших потерь – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелые раненные и грузы с телами.

В частности, в Луганский мясокомбинат привезли 16 убитых "мобилизованных". Один из них – сын директора 33 средней школы Луганска. По данным разведки, родным не сообщают ничего о месте и обстоятельствах гибели.

Темы: ОРДЛОмобилизациявойнаразведка
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