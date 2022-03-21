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ДПСУ: військові РФ зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, а з ними – залишки честі

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 13:00
переможець конкурсу "Укрпошти" на найкраще втілення меседжа "Рускій воєнний корабль іді нах#уй""

Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Пірати під триколором замальовують бортові номери, а з ними – мізерні залишки честі і гідності.

Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів".

 

Деталі: Українські прикордонники наголошують, що військовий флот РФ продовжує плекати найнижчі традиції піратства.

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни неодноразово відмітилися підлістю у Чорному морі.

Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна.

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Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден.

"Країна без честі і гідності не може користуватися благами сприяння мореплавству", - наголошують у ДПСУ.

Українські прикордонники відстежують за реакцію світової спільноти.

Незабаром російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати в РФ електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден.

Країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти.

Шведські порти вже оголосили бойкот всім російським суднам та вантажам.

Дунайська комісія позбавила РФ повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства.

Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози.

Дослівно: "Отже замальовані назви та бортові номери не врятують від ганьби та зневаги у всьому світі. І за воєнні злочини відповідатимуть усі причетні і ті, з мовчазної згоди кого вони вчинялися".

Теми: війнаРосіяфлотПрикордонна служба
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