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ГПСУ: военные РФ закрашивают названия и бортовые номера своих кораблей, а с ними – остатки чести

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 12:00
ГПСУ: военные РФ закрашивают названия и бортовые номера своих кораблей, а с ними – остатки чести
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "УКРПОЧТЫ" НА ЛУЧШЕЕ ВОплощение МЕСЕДЖА "РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ ИДИ НАХ#УЙ""

Российские военные закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера, что может означать подготовку РФ к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пираты под триколором закрашивают бортовые номера, а с ними – скудные остатки чести и достоинства.

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Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей".

 

Детали: Украинские пограничники подчеркивают, что военный флот РФ продолжает использовать самые низкие традиции пиратства.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину россияне неоднократно отличились подлостью в Черном море.

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Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. С одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда.

Препятствуют спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.

"Страна без чести и достоинства не может пользоваться благами содействия мореходству", - отмечают в ГПСУ.

Украинские пограничники отслеживают реакцию мирового сообщества.

В скором времени российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в РФ электронные навигационные карты C-MAP, которые используют большинство российских судов.

Страны ЕС и Великобритания рассматривают возможность запрета входа российских кораблей в свои порты.

Шведские порты уже объявили бойкот всем российским судам и грузам.

Дунайская комиссия лишила РФ полномочий и требует компенсации за срыв судоходства.

Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, позволяющими закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.

Дословно: "Итак, зарисованные названия и бортовые номера не спасут от позора и пренебрежения во всем мире. И за военные преступления будут отвечать все причастные и те, с молчаливого согласия кого они совершались".

Темы: войнаРосcияфлотПограничная служба
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