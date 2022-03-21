ГПСУ: военные РФ закрашивают названия и бортовые номера своих кораблей, а с ними – остатки чести
Российские военные закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера, что может означать подготовку РФ к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Пираты под триколором закрашивают бортовые номера, а с ними – скудные остатки чести и достоинства.
Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей".
Детали: Украинские пограничники подчеркивают, что военный флот РФ продолжает использовать самые низкие традиции пиратства.
С начала широкомасштабного вторжения в Украину россияне неоднократно отличились подлостью в Черном море.
Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. С одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда.
Препятствуют спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.
"Страна без чести и достоинства не может пользоваться благами содействия мореходству", - отмечают в ГПСУ.
Украинские пограничники отслеживают реакцию мирового сообщества.
В скором времени российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в РФ электронные навигационные карты C-MAP, которые используют большинство российских судов.
Страны ЕС и Великобритания рассматривают возможность запрета входа российских кораблей в свои порты.
Шведские порты уже объявили бойкот всем российским судам и грузам.
Дунайская комиссия лишила РФ полномочий и требует компенсации за срыв судоходства.
Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, позволяющими закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.
Дословно: "Итак, зарисованные названия и бортовые номера не спасут от позора и пренебрежения во всем мире. И за военные преступления будут отвечать все причастные и те, с молчаливого согласия кого они совершались".