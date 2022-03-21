Внаслідок вибуху в Києві загинув співробітник Леруа Мерлен, яка продовжує роботу в РФ
Внаслідок вибуху, що стався у неділю ввечері в Подільському районі Києва, загинув щонайменше один співробітник компанії Леруа Мерлен Україна.
Джерело: Леруа Мерлен Україна, бізнесмен та колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет у Facebook
Дослівно Леруа Мерлен Україна: "Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, порівняно з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати".
Деталі: В українському офісі компанії закликали приєднатися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group, якій належить і Леруа Мерлен, у Росії.
Разом з тим, Дмитро Дубілет повідомив, що внаслідок вибуху в Києві загинув один співробітник компанії Леруа Мерлен.
Що передувало: Внаслідок попадання снаряду в один із торгівельних центрів у Подільському районі Києва загинуло 8 людей.
Передісторія:
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