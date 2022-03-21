Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок вибуху в Києві загинув співробітник Леруа Мерлен, яка продовжує роботу в РФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 21 березня 2022, 12:09
Внаслідок вибуху в Києві загинув співробітник Леруа Мерлен, яка продовжує роботу в РФ
фото зруйнованого магазину, Леруа Мерлен Україна

Внаслідок вибуху, що стався у неділю ввечері в Подільському районі Києва, загинув щонайменше один співробітник компанії Леруа Мерлен Україна.

Джерело: Леруа Мерлен Україна, бізнесмен та колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет у Facebook

Дослівно Леруа Мерлен Україна: "Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, порівняно з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати".

Реклама:

Деталі: В українському офісі компанії закликали приєднатися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group, якій належить і Леруа Мерлен, у Росії.

Разом з тим, Дмитро Дубілет повідомив, що внаслідок вибуху в Києві загинув один співробітник компанії Леруа Мерлен.

Що передувало: Внаслідок попадання снаряду в один із торгівельних центрів у Подільському районі Києва загинуло 8 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Материнська компанія мережі французької Leroy Merlin, яка продовжує працювати в Росії, відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.
  • Leroy Merlin у 2020 році поповнила бюджет країни-агресора податками на 335 мільйонів доларів.

Теми: Київбізнесвійнаторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: