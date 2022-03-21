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Внаслідок вибуху в Києві загинув співробітник Леруа Мерлен, яка продовжує роботу в РФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 21 березня 2022, 13:09
фото зруйнованого магазину, Леруа Мерлен Україна

Внаслідок вибуху, що стався у неділю ввечері в Подільському районі Києва, загинув щонайменше один співробітник компанії Леруа Мерлен Україна.

Джерело: Леруа Мерлен Україна, бізнесмен та колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет у Facebook

Дослівно Леруа Мерлен Україна: "Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, порівняно з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати".

Деталі: В українському офісі компанії закликали приєднатися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group, якій належить і Леруа Мерлен, у Росії.

Разом з тим, Дмитро Дубілет повідомив, що внаслідок вибуху в Києві загинув один співробітник компанії Леруа Мерлен.

Що передувало: Внаслідок попадання снаряду в один із торгівельних центрів у Подільському районі Києва загинуло 8 людей.

Передісторія:

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  • Материнська компанія мережі французької Leroy Merlin, яка продовжує працювати в Росії, відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.
  • Leroy Merlin у 2020 році поповнила бюджет країни-агресора податками на 335 мільйонів доларів.

Теми: Київбізнесвійнаторгівля
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