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В результате взрыва в Киеве погиб сотрудник Леруа Мерлен, которая продолжает работу в РФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 13:09
фото разрушенного магазина, Леруа Мерлен Украина

В результате взрыва, произошедшего в воскресенье вечером в Подольском районе Киева, погиб по меньшей мере один сотрудник компании Леруа Мерлен Украина.

Источник: Леруа Мерлен Украина, бизнесмен и бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook

Дословно Леруа Мерлен Украина: "Сегодня Леруа Мерлен Украина трагедия коснулась напрямую. Но уничтоженный магазин ничто по сравнению с утраченными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить".

Детали: В украинском офисе компании призвали присоединиться к петиции против деятельности магазинов ADEO group, которой принадлежит и Леруа Мерлен, в России.

Вместе с тем, Дмитрий Дубилет сообщил, что в результате взрыва в Киеве погиб один сотрудник компании Леруа Мерлен.

Что предшествовалоВ результате попадания снаряда в один из торговых центров в Подольском районе Киева погибли 8 человек.

Предыстория:

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  • Материнская компания сети французской Leroy Merlin, продолжающая работать в России, отключила украинских сотрудников от корпоративных средств связи.
  • Leroy Merlin в 2020 году пополнила бюджет страны-агрессора налогами на 335 миллионов долларов.

Темы: Киевбизнесвойнаторговля
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