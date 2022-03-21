В результате взрыва в Киеве погиб сотрудник Леруа Мерлен, которая продолжает работу в РФ

В результате взрыва, произошедшего в воскресенье вечером в Подольском районе Киева, погиб по меньшей мере один сотрудник компании Леруа Мерлен Украина.

Источник: Леруа Мерлен Украина, бизнесмен и бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook

Дословно Леруа Мерлен Украина: "Сегодня Леруа Мерлен Украина трагедия коснулась напрямую. Но уничтоженный магазин ничто по сравнению с утраченными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить".

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Детали: В украинском офисе компании призвали присоединиться к петиции против деятельности магазинов ADEO group, которой принадлежит и Леруа Мерлен, в России.

Вместе с тем, Дмитрий Дубилет сообщил, что в результате взрыва в Киеве погиб один сотрудник компании Леруа Мерлен.

Что предшествовало: В результате попадания снаряда в один из торговых центров в Подольском районе Киева погибли 8 человек.

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