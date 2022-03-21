Від російських обстрілів у Києві постраждали понад 70 будинків

Російські окупанти пошкодили ракетами та обстрілами понад 70 житлових будинків – наразі комунальні служби працюють над відновленням житла там, де це можливо.



Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КМДА: "Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо".



Деталі: Повідомляється, що підприємства, які вивозять сміття, регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів.



А міські служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання.



