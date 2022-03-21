От российских обстрелов в Киеве пострадали более 70 домов

Российские оккупанты повредили ракетами и обстрелами более 70 жилых домов – сейчас коммунальные службы работают над восстановлением жилья там, где это возможно.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГГА: "Здания имеют разные степени повреждений: там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные – коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления: пленку для ремонта окон, крепежи, материалы для ремонта кровли и т.д.".

Детали: Сообщается, что вывозящие мусор предприятия регулярно вывозят габаритные обломки от взрывов.

А городские службы оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои квартиры в домах, которые пригодны для проживания.