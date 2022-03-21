Окупанти викрали в Росію 2389 українських дітей - МЗС

Російські окупаційні війська незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини на територію РФ 2389 дітей.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Дослівно: "За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території Росії".

Деталі: МЗС закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

Наголошується: факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності.