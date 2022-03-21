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Оккупанты похитили в Россию 2389 украинских детей - МИД

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 14:42
рисунок из проекта УП "Дети рисуют войну"

Российские оккупационные войска незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины на территорию РФ 2389 детей.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Дословно: По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права.

Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России".

Детали: МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить прекратить варварскую войну против украинского народа.

Отмечается: факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.

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Темы: детиОРДЛОвойнаРосcия
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