СБУ затримала білоруського шпигуна на Волині 

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Республіки Білорусь, який за завданням білоруських спецслужб збирав інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації на Волині.

Джерело: СБУ у Волинській області у Facebook

Деталі: Громадянин Білорусі проживав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть був одружений з місцевою жителькою.

Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували спецслужби. Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ.

Дослівно: "Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі. Однак його вчасно затримали співробітники спецслужби.

Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині".

Деталі: Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Він знаходиться під вартою.

Що передувало: 20 березня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.