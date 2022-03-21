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СБУ затримала білоруського шпигуна на Волині 

Роман КравецьПонеділок, 21 березня 2022, 14:33

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Республіки Білорусь, який за завданням білоруських спецслужб збирав інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації на Волині. 

Джерело: СБУ у Волинській області у Facebook

Деталі: Громадянин Білорусі проживав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть був одружений з місцевою жителькою. 

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Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували спецслужби. Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ. 

Дослівно: "Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі. Однак його вчасно затримали співробітники спецслужби. 

Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині".  

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Деталі: Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Він знаходиться під вартою.

Що передувало: 20 березня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.

Теми: БілорусьвійнаСБУ
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