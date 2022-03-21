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СБУ задержала белорусского шпиона на Волыни

Роман КравецПонедельник, 21 марта 2022, 15:33

Контрразведка СБУ задержала гражданина Республики Беларусь, который по заданию белорусских спецслужб собирал информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации на Волыни.

Источник: СБУ в Волынской области в Facebook

Детали: Гражданин Беларуси проживал в приграничном регионе Волыни несколько лет и даже был женат на местной жительнице.

Время от времени он ездил в Беларусь по личным делам. В ходе одной из таких поездок белоруса завербовали спецслужбы. Ему поставили задачу шпионить за размещением и передвижением военной техники ВСУ.

Дословно: "Боясь последствий своих действий, шпион планировал бежать в Беларусь. Однако его вовремя задержали сотрудники спецслужбы.

В ходе обыска у него нашли фото военной техники ВСУ, а также ведомственные документы одного из местных советов Волыни".

Детали: Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей.

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Что было ранее: 20 марта Генеральный штаб ВСУ заявил, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении.

Темы: БеларусьвойнаСБУ
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