Є велика загроза наступу з Білорусі на Волинь – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ, джерела Української правди у розвідці, серед військових та силовиків

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока".

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Деталі: Водночас у Генштабі наголосили, що сили оборони України готові до відсічі.

За даними розвідки, протягом найближчих 1-2 днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії.

За даними джерел серед військових та силовиків, незважаючи на опір з боку рядових військових та мешканців Білорусі, рішення ухвалене керівництвом країни.

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Співрозмовник-представник силового блоку відзначив, що білоруси ніде не воювали, не мають ні бойового досвіду, ні зрозумілих причин для війни з Україною. Він вважає, що "білоруські військові стануть гарматним м'ясом на території України".

Цю ж інформацію УП вночі підтвердило інше джерело у правоохоронних органах із додатковим коментарем: "Ситуація така, інформацію підтверджуємо. Готуємось дати серйозну відсіч. Точно переможемо".

Окремо силовики звернулися до білоруських військових: "Це не ваша війна. Але дітям і чоловікам помирати на нашій землі вашим. Зупиніться, поки такий шанс є".

Нагадаємо: Раніше українські військові та держслужбовці повідомляли, Білорусь готувалась здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня. Але поки цього не сталося.

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