Є велика загроза наступу з Білорусі на Волинь – Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.
Джерело: Генштаб ЗСУ, джерела Української правди у розвідці, серед військових та силовиків
Дослівно Генштаб ЗСУ: "Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока".
Деталі: Водночас у Генштабі наголосили, що сили оборони України готові до відсічі.
За даними розвідки, протягом найближчих 1-2 днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії.
За даними джерел серед військових та силовиків, незважаючи на опір з боку рядових військових та мешканців Білорусі, рішення ухвалене керівництвом країни.
Співрозмовник-представник силового блоку відзначив, що білоруси ніде не воювали, не мають ні бойового досвіду, ні зрозумілих причин для війни з Україною. Він вважає, що "білоруські військові стануть гарматним м'ясом на території України".
Цю ж інформацію УП вночі підтвердило інше джерело у правоохоронних органах із додатковим коментарем: "Ситуація така, інформацію підтверджуємо. Готуємось дати серйозну відсіч. Точно переможемо".
Окремо силовики звернулися до білоруських військових: "Це не ваша війна. Але дітям і чоловікам помирати на нашій землі вашим. Зупиніться, поки такий шанс є".
Нагадаємо: Раніше українські військові та держслужбовці повідомляли, Білорусь готувалась здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня. Але поки цього не сталося.
Передісторія:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
- Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні. Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.
- 12 березня у Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, і водночас заперечували, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, перекидання військ називали "ротацією".
- 17 березня повідомлялося, що над Мінськом увесь вечір відбуваються навчальні польоти гелікоптерів Міністерства надзвичайних ситуацій та Військово-повітряних сил Республіки Білорусь. Пілоти відпрацьовували не лише польоти, а й імітацію стрільби.
- Журналісти та активісти постійно фіксують переміщення військової техніки по території Білорусі. Мова йде, як про БМП та танки, так і про вантажівки із ракетами "Іскандер".
- 19 березня повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, аби поповнити свої втрати на війні в Україні.