"Голоду не буде": на Луганщину прийшла гуманітарка

21 березня в Луганську область дійшло 200 тонн гуманітарної допомоги: харчів, ліків, засобів гігієни.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Голоду не буде! Розвантажуємо гуманітарну допомогу

Сьогодні ми змогли завезти рекордну кількість гумвантажу: п’ять фур, десять мікроавтобусів, чотири вантажівки та ще декілька автівок. У підсумку – 200 тонн харчів, ліків, засобів гігієни.

Завтра зможете отримати в своїх населених пунктах в своїх гумштабах".

Деталі: Гайдай додав, що у вівторок 22 березня очікує на прибуття вагонів із черговою гуманітаркою.

Голова ОВА сподівається на "режим тиші", аби продовжити доставку допомоги до громад.