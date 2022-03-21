"Голода не будет": на Луганщину пришла гуманитарка
Понедельник, 21 марта 2022, 15:53
21 марта в Луганскую область поступило 200 тонн гуманитарной помощи: продовольствия, лекарств, средств гигиены.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Прямая речь: "Голода не будет! Разгружаем гуманитарную помощь
Сегодня мы смогли завезти рекордное количество гуманитарного груза: пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько автомобилей. В итоге – 200 тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены.
Завтра можете получить в своих населенных пунктах в своих гумштабах".
Детали: Гайдай добавил, что во вторник 22 марта ожидает прибытия вагонов с очередной гуманитаркой.
Глава ОВА надеется на "режим тишины", чтобы продолжить доставку помощи в общины.
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