"Голода не будет": на Луганщину пришла гуманитарка

21 марта в Луганскую область поступило 200 тонн гуманитарной помощи: продовольствия, лекарств, средств гигиены.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Голода не будет! Разгружаем гуманитарную помощь

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Сегодня мы смогли завезти рекордное количество гуманитарного груза: пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько автомобилей. В итоге – 200 тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены.

Завтра можете получить в своих населенных пунктах в своих гумштабах".

Детали: Гайдай добавил, что во вторник 22 марта ожидает прибытия вагонов с очередной гуманитаркой.

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Глава ОВА надеется на "режим тишины", чтобы продолжить доставку помощи в общины.