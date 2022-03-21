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"Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш": СБУ оприлюднила докази мародерства росіян

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 15:51

Служба безпеки України оприлюднює нові докази мародерства російських окупантів на нашій землі.

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні".

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Деталі: Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої "здобутки". Черговий окупант на нових перехоплених розмовах каже, що розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш.

Російський військовий телефонує дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

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Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. "Добытчик", вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту, зазначають в СБУ.

Розповідає, що дехто з його однополчан "приїде додому – і закриє іпотеку".

Дослівно: "Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах. І наша перемога зовсім скоро!".

Теми: СБУвійна
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