Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш": СБУ оприлюднила докази мародерства росіян

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 16:51

Служба безпеки України оприлюднює нові докази мародерства російських окупантів на нашій землі.

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні".

Деталі: Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої "здобутки". Черговий окупант на нових перехоплених розмовах каже, що розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш.

Російський військовий телефонує дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. "Добытчик", вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту, зазначають в СБУ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Розповідає, що дехто з його однополчан "приїде додому – і закриє іпотеку".

Дослівно: "Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах. І наша перемога зовсім скоро!".

Теми: СБУвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters

фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві

Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Усі новини...
СБУ
Перехоплена розмова окупантів: У Чечні й Сирії не було так, як тут
СБУ: Російським окупантам під Миколаєвом гірше, ніж у Чечні
Силовики затримали тік-токера, який виклав у мережу фото техніки ЗСУ у Києві
Останні новини
07:53
У Мелітополі росіяни почали полювання на "фашистів" — тих, хто не хоче підкорятися Росії
07:48
Загарбники намагаються дестабілізувати ситуацію в Києві – Генштаб
07:34
Прем’єр Польщі: все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні
07:17
Луганщина: ворог прицільно б’є по продуктових складах у Сєвєродонецьку – ОВА
06:44
Зведення штабу: ЗСУ знищили 8 танків і майже 30 одиниць іншої ворожої техніки
06:20
Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
06:14
фотоНа Київщині поліція затримала автоматників, які розстріляли двох цивільних осіб
05:28
Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters
05:20
WSJ: США запровадять санкції щодо російських постачальників технологій для військових
04:46
Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії
Усі новини...