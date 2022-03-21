"Заходишь в любую квартиру - берешь, что хочешь": новые доказательства мародерства россиян

Служба безопасности Украины обнародует новые доказательства мародерства российских оккупантов на нашей земле.

Источник: СБУ

Дословно: "СБУ имеет множество доказательств, что мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине".

Детали: Захватчики, не скрывая, хвастаются родным о своей добыче. Очередной оккупант на новом перехваченном разговоре говорит, что разбогатеть в Украине – не проблема: заходишь в любую квартиру и берешь, что хочешь.

Российский военный звонит по телефону жене с украинской SIM карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысячами гривен.

Чтобы поразить жену, переводит эту сумму в рубли. Правда, по довоенному курсу. Говорит, что это эквивалент в 240 тысяч рублей. "Добытчик", по всей видимости, еще не знает, как санкции обесценили их валюту, отмечают в СБУ.

Рассказывает, что некоторые из его однополчан "приедут домой – и закроют ипотеку".

Дословно: "Пока орки фантазируют, как будут тратить награбленное, украинские военные уничтожают их на всех фронтах. И наша победа совсем скоро!"