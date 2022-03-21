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У РФ склали список 557 загиблих росіян на війні з Україною

Мазуренко Альона Понеділок, 21 березня 2022, 16:55
карта: BBC

Російські журналісти дізналися про список імен 557 загиблих російських солдатів на війні з Україною.

Джерело: російська служба "BBC News"

Дослівно: "Регіони Росії по-різному ставляться до оприлюднення інформації про загиблих. Наприклад, у Дагестані та Північній Осетії офіційно повідомили вже про 77 загиблих (сумарно). Представники районних адміністрацій особисто приходять на кожен похорон.

У 15 російських регіонах не було жодного повідомлення про загибель військових від офіційних осіб. Але, наприклад, в одному з таких регіонів - у Кемеровській області - вдалося підтвердити повідомлення про похорон 7 російських військових, які загинули в Україні".

Деталі: Зазначається, що у деяких регіонах Росії ЗМІ, які повідомили про загибель російських військових, почали видаляти публікації. Іноді це відбувається через день-два, іноді протягом години.

 

Один із сибірських журналістів сказав: "На рівні обласного уряду всім виданням було дано вказівку не публікувати дані про втрати у спецоперації. Бувають випадки тиску на (родичів загиблих – ред.) місцевої адміністрації, мовляв, зараз не потрібно піднімати шум, потім знайдемо спосіб увічнити їхню пам'ять".

На даний момент у РФ відоме ім'я одного загиблого чоловіка, якого родичі називають срочником. Це уродженець села Озерне Саратівської області Максим Ханигін.

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Сім'я хлопця отримала похоронку 25 лютого, але коли саме привезуть тіло - вони не знають.

Мати ще одного загиблого російського солдата Павла Позанена розповіла виданню, що її сина нелегально підписали на контрактну службу перед відправкою в Україну.

Родичі та близькі загиблих російських військових рідко публічно висловлюють своє ставлення до того, що в Росії називається "спецоперація в Україні".

Міністерство оборони Росії вже 18 днів не повідомляє про втрати російської армії в Україні. На підставі відкритих джерел ЗМІ з'ясували, що підтверджено імена вже 557 загиблих російських військових.

2 березня - вперше і єдиний раз - міноборони РФ відзвітували про загиблих у війні в Україні. На той момент загинуло 498 солдатів. З того часу нових повідомлень про втрати від російського відомства не надходило.

Українські захисники, станом на ранок 21 березня, повідомили про втрату в 15 тисяч осіб особового складу армії РФ.

ЗМІ, ґрунтуючись на повідомленнях, що містять конкретну інформацію про загиблого, включаючи повне ім'я та звання, склала список загиблих російських військових. У цьому списку – 557 осіб.

Але в РФ не враховувалися повідомлення ЗМІ з посиланням на джерела про десятки, а іноді й сотні загиблих, якщо в них не було конкретної інформації про імена та прізвища. Також не враховували повідомлення про загибель тих, хто служить у підрозділах самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та бойовиків "ЧВК Вагнера".

Теми: РосіявійнаУкраїна
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