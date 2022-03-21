В РФ составили список 557 погибших россиян на войне с Украиной

Российские журналисты узнали список имен 557 погибших российских солдат на войне с Украиной.

Источник: российская служба "BBC News"

Дословно: "Регионы России по-разному относятся к обнародованию информации о погибших. Например, в Дагестане и Северной Осетии официально сообщили уже о 77 погибших (суммарно). Представители районных администраций лично приходят на каждые похороны.

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В 15 российских регионах не было ни одного сообщения о гибели военных от официальных лиц. Но, например, в одном из таких регионов - в Кемеровской области - удалось подтвердить сообщения о похоронах 7 российских военных, погибших в Украине".

Детали: Отмечается, что в некоторых регионах России СМИ, сообщившие о гибели российских военных, начали удалять публикации. Иногда это происходит через день-два, иногда - в течение часа.

Один из сибирских журналистов сказал: "На уровне областного правительства всем изданиям было дано указание не публиковать данные о потерях в спецоперации. Бывают случаи давления на (родственников погибших – ред.) местной администрации, мол, сейчас не нужно поднимать шум, потом найдем способ увековечить их память".

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На данный момент в РФ известно имя одного погибшего мужчины, которого родственники называют срочником. Это уроженец села Озерное Саратовской области Максим Ханыгин.

Семья парня получила похоронку 25 февраля, но, когда именно привезут тело - они не знают.

Мать еще одного погибшего российского солдата Павла Позанена рассказала изданию "Бумага", что ее сына нелегально подписали на контрактную службу перед отправкой в Украину.

Родственники и близкие погибших российских военных редко публично высказывают свое отношение к тому, то в России называется "спецоперация на Украине".

Министерство обороны России уже 18 дней не сообщает о потерях российской армии в Украине. На основании открытых источников СМИ выяснили, что подтверждены имена уже 557 погибших российских военных.

2 марта - в первый и единственный раз - минобороны РФ отчиталось о погибших в войне в Украине. На тот момент, утверждало минобороны, погибли 498 солдат. С тех пор новых сообщений о потерях от российского ведомства не поступало.

Украинские защитники, по состоянию на утро 21 марта сообщили о потери в 15 тысяч человек личного состава армии РФ.

СМИ, основываясь на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание, составила список погибших российских военных. В этом списке - 557 человек.

Но в РФ не учитывались сообщения СМИ со ссылкой на источники о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них не было конкретной информации об именах и фамилиях. Также не учитывали сообщения о гибели тех, кто служит в подразделениях, самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также боевиков "ЧВК Вагнера".