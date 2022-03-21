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"Вовки"-штурмовики взяли в полон вояк із ОРДЛО, яких РФ пускає на "гарматне м'ясо"

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 17:45

Гірські штурмовики у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох ворогів – військових з ОРДЛО, що воюють проти України як союзники армії Росії.

Джерело: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Дослівно: "Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо.

Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів "гарячих голів" із окупованих територій, котрі збираються воювати з Україною.

Деталі: Де це сталося, в повідомленні не уточнюється. Бригада оприлюднює персональні дані полонених, взяті з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 року народження, м.Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м.Луганськ, м.Алексанровськ, сел.Тепличне, вул.Виноградна, 17-А;

Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження с.Строково Шахтаського району Донецької області;

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Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження с.Хороше Слов’яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м.Красний Луч Луганської області. Місце проживання м.Красний Луч, смт Софіївський, вул.Сдобнова, 1-А/6.

Нагадаємо: Російські окупанти зокрема насильно мобілізують мешканців ОРДЛО. Ворог сотнями кидає їх у бій як "гарматне м'ясо".

Міноборони неодноразово наголошувало: найкращий шанс вижити – здатися захисникам України.

Українське військо дає шанс солдатам країни-агресора залишитися живими і навіть заробити грошей.

Теми: війнаОРДЛО
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