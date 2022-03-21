"Вовки"-штурмовики взяли в полон вояк із ОРДЛО, яких РФ пускає на "гарматне м'ясо"

Гірські штурмовики у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох ворогів – військових з ОРДЛО, що воюють проти України як союзники армії Росії.

Джерело: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Дослівно: "Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо.

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Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів "гарячих голів" із окупованих територій, котрі збираються воювати з Україною.

Деталі: Де це сталося, в повідомленні не уточнюється. Бригада оприлюднює персональні дані полонених, взяті з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 року народження, м.Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м.Луганськ, м.Алексанровськ, сел.Тепличне, вул.Виноградна, 17-А;

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Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження с.Строково Шахтаського району Донецької області;

Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження с.Хороше Слов’яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м.Красний Луч Луганської області. Місце проживання м.Красний Луч, смт Софіївський, вул.Сдобнова, 1-А/6.

Нагадаємо: Російські окупанти зокрема насильно мобілізують мешканців ОРДЛО. Ворог сотнями кидає їх у бій як "гарматне м'ясо".

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