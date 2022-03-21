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"Волки"-штурмовики взяли в плен вояк из ОРДЛО, которых РФ пускает на "пушечное мясо"

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 17:45

Горные штурмовики во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии взяли в плен четырех врагов – военных из ОРДЛО, воюющих против Украины как союзники армии России.

Источник: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Дословно: "Одетые в разную форму и плохо экипированные пленные выглядят жалко, росармия использует этих мобилизованных "бойцов" по сути как пушечное мясо.

Надеемся, что сам факт плена станет предметом для размышлений "горячих голов" с оккупированных территорий, которые собираются воевать с Украиной".

Детали: Где это произошло, в сообщении не уточняется. Бригада обнародует персональные данные пленных, взятые из их документов:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 года, г. Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Живет в г. Луганск, г. Александровск, пос. Тепличное, ул. Виноградная, 17-А;

Клецов Артем Анатольевич, 21.11.1984 года, место рождения с.Строково Шахтаского района Донецкой области;

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Поляков Сергей Николаевич, 7.03.1982 года, место рождения с.Хорошее Славяносербского района Луганской области;

Гуня Андрей Петрович, 14.07.1975 года, место рождения г.Красный Луч Луганской области. Место жительства г.Красный Луч, пгт Софиевский, ул.Сдобнова, 1-А/6.

Напомним: Российские оккупанты в частности насильственно мобилизуют жителей ОРДЛО. Враг сотнями бросает их в бой как "пушечное мясо".

Минобороны неоднократно отмечало: лучший шанс выжить – сдаться защитникам Украины.

Украинское войско дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и даже заработать денег.

Темы: войнаОРДЛО
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