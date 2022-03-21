РФ через провал наземної операції погрожує новими ракетними ударами

Російське міноборони погрожує продовжити використовувати у війні з Україною комплекси "Кинжал".

Джерело: РИА Новости

Деталі: Через військові провали, великі втрати в живій силі та техніці РФ в Україні почала застосовувати більш руйнівну артилерію, а російське командування панічно шукає резерви.

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Дослівно агресор: (Обстріл) авіаційними комплексами "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами... буде продовжено".