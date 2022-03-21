РФ из-за провала наземной операции грозится новыми ракетными ударами
Понедельник, 21 марта 2022, 16:45
Российское минобороны угрожает продолжать использовать в войне с Украиной комплексы "Кинжал".
Источник: РИА Новости
Детали: Из-за военных провалов, больших потерь в живой силе и технике РФ в Украине начала применять более разрушительную артиллерию и панически ищет резервы живой силы.
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Дословно агрессор: (Обстрел) авиационными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами … будет продолжено".