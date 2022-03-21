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РФ из-за провала наземной операции грозится новыми ракетными ударами

Светлана КизиловаПонедельник, 21 марта 2022, 17:45

Российское минобороны угрожает продолжать использовать в войне с Украиной комплексы "Кинжал".

Источник: РИА Новости

Детали: Из-за военных провалов, больших потерь в живой силе и технике РФ в Украине начала применять более разрушительную артиллерию и панически ищет резервы живой силы.

Дословно агрессор: (Обстрел) авиационными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами … будет продолжено".

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Темы: оружиевойнаРосcия
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