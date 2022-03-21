Силовики затримали тік-токера, який виклав у мережу фото техніки ЗСУ у Києві
Служба безпеки України вкотре закликала громадян передавати інформацію про окупантів, а не публікувати дані про ЗСУ чи результати ворожих обстрілів.
Джерело: СБУ
Деталі: Спецслужба публікує відео розмови із затриманим громадянином, який, за його словами, 24 лютого виклав у спільноту Тік-Ток матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували україські захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.
Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство, кажуть в СБУ.
Дослівно: "Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.
Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!
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Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали:
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Нагадаємо: В один із торгівельних центрів у Подільському районі Києва ввечері 20 березня влучили снаряди. Там загинуло 8 людей.