Силовики затримали тік-токера, який виклав у мережу фото техніки ЗСУ у Києві

Служба безпеки України вкотре закликала громадян передавати інформацію про окупантів, а не публікувати дані про ЗСУ чи результати ворожих обстрілів.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба публікує відео розмови із затриманим громадянином, який, за його словами, 24 лютого виклав у спільноту Тік-Ток матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували україські захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство, кажуть в СБУ.

Дослівно: "Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!

Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали:

Чат-бот СБУ

Партнерський додаток "Bachu.info" , який передає дані, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету".

Нагадаємо: В один із торгівельних центрів у Подільському районі Києва ввечері 20 березня влучили снаряди. Там загинуло 8 людей.