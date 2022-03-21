Силовики задержали тик-токера, выложившего в сеть фото техники ВСУ в Киеве
Служба безопасности Украины еще раз призвала граждан передавать информацию об оккупантах, а не публиковать данные о ВСУ или результатах вражеских обстрелов.
Источник: СБУ
Детали: Спецслужба публикует видео разговора с задержанным гражданином, который, по его словам, 24 февраля выложил в сообщество Тик-Ток материалы о расположении украинских военных в Киеве.
Впоследствии торговый центр, возле которого находились украинские защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов.
Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие, говорят в СБУ.
Дословно: "Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.
Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!
Информацию о передвижении захватчиков отправляйте на официальные каналы:
Партнерское приложение "Bachu.info", которое передает данные, даже если у вас временно нет интернета".
Напомним: В один из торговых центров в Подольском районе Киева вечером 20 марта попали снаряды. Там погибли 8 человек.