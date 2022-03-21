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Силовики задержали тик-токера, выложившего в сеть фото техники ВСУ в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 19:10
иллюстративное фото

Служба безопасности Украины еще раз призвала граждан передавать информацию об оккупантах, а не публиковать данные о ВСУ или результатах вражеских обстрелов.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба публикует видео разговора с задержанным гражданином, который, по его словам, 24 февраля выложил в сообщество Тик-Ток материалы о расположении украинских военных в Киеве.

Впоследствии торговый центр, возле которого находились украинские защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов.

Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие, говорят в СБУ.

Дословно: "Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и ​​результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.

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Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!

Информацию о передвижении захватчиков отправляйте на официальные каналы:

Чат-бот СБУ 

Партнерское приложение "Bachu.info", которое передает данные, даже если у вас временно нет интернета".

Напомним: В один из торговых центров в Подольском районе Киева вечером 20 марта попали снаряды. Там погибли 8 человек.

Темы: войнаКиевСБУ
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