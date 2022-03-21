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Авдіївка: 5 вбитих і мінімум 10 поранених мешканців унаслідок обстрілів росіян

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 19:21
Руйнування житлових будинків у передмісті Донецька. фото ілюстративне: getty images

В Авдіївці на Донеччині 5 мешканців загинуло і ще щонайменше 10 дістали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів.

Джерело: голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш

Пряма мова Барабаша: "Сьогодні російська наволоч знов принесла в Авдіївку смерть і руйнування. "Хвальона армія" вбила п'ятьох наших мешканців, близько десяти цивільних поранені. Покидьки проводять "денацифікацію" шкіл і квартир мирного населення, повністю їх знищуючи...".

Деталі: Він додав, що російська армія фактично воює з цивільним населенням, а не Збройними силами України.

Що було раніше: 18 березня через обстріли російської армії по місту загинуло дві людини, ще троє отримали поранення.

Теми: АвдіївкаДонбасДонецька областьобстріл
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