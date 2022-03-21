Авдеевка: 5 убитых и минимум 10 раненых жителей в результате обстрелов россиян
Понедельник, 21 марта 2022, 18:21
В Авдеевке Донецкой области 5 жителей погибли и еще по меньшей мере 10 получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов.
Источник: глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш
Прямая речь Барабаша: "Сегодня русская сволочь вновь принесла в Авдеевку смерть и разрушение. "Хвалёная армия" убила пятерых наших жителей, около десяти гражданских ранены. Подонки проводят "денацификацию" школ и квартир мирного населения, полностью их уничтожая..."
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Детали: Он добавил, что российская армия фактически сражается с гражданским населением, а не Вооруженными силами Украины.
Что было раньше: 18 марта из-за обстрелов российской армии по городу погибли два человека, еще трое получили ранения.
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