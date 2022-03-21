Авдеевка: 5 убитых и минимум 10 раненых жителей в результате обстрелов россиян

В Авдеевке Донецкой области 5 жителей погибли и еще по меньшей мере 10 получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов.

Источник: глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш

Прямая речь Барабаша: "Сегодня русская сволочь вновь принесла в Авдеевку смерть и разрушение. "Хвалёная армия" убила пятерых наших жителей, около десяти гражданских ранены. Подонки проводят "денацификацию" школ и квартир мирного населения, полностью их уничтожая..."

Детали: Он добавил, что российская армия фактически сражается с гражданским населением, а не Вооруженными силами Украины.

Что было раньше: 18 марта из-за обстрелов российской армии по городу погибли два человека, еще трое получили ранения.