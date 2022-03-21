Користувачі "Дії" зможуть покерувати "Байрактаром"
Понеділок, 21 березня 2022, 18:36
Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що користувачі застосунку "Дія" можуть відчути себе оператором "Байрактару".
Джерело: Федоров у Telegram.
Дослівно: "Для тих, хто просив управління Байрактаром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе".
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Деталі: "єБайрактар" – це онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки.