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Користувачі "Дії" зможуть покерувати "Байрактаром"

Понеділок, 21 березня 2022, 18:36

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що користувачі застосунку "Дія" можуть відчути себе оператором "Байрактару".

Джерело: Федоров у Telegram.

Дослівно: "Для тих, хто просив управління Байрактаром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе".

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Деталі: "єБайрактар" – це онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки.

Теми: війнатехнології
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