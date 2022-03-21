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Пользователи "Дии" смогут поуправлять "Байрактаром"

Понедельник, 21 марта 2022, 18:36

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что пользователи приложения "Дия" смогут почувствовать себя оператором "Байрактара".

Источник: Федоров в Telegram.

Дословно: Для тех, кто просил управление "Байрактаром" через "Дию". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокоительное".

Подробности: "еБайрактар" - это онлайн-игра, в которой с помощью боевого беспилотника необходимо сбивать российские танки.

Темы: войнатехнологии
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