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США відправляють в Україну радянські системи ППО – The Wall Street Journal

Альона Мазуренко Понеділок, 21 березня 2022, 19:28
США відправляють в Україну радянські системи ППО – The Wall Street Journal
фото: AFP getty images

США надсилають частину засобів протиповітряної оборони радянського виробництва, які вони таємно придбали кілька десятиліть тому, для підтримки українських збройних сил.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Системам, які, за словами одного американського чиновника, включають Са-8, вже кілька десятиліть, і вони були отримані США, щоб вони могли вивчити технології, що використовуються російськими військовими і які Москва експортує по всьому світу.

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Пентагон відмовився коментувати рішення США задіяти свій маловідомий арсенал радянської зброї.

Зазначається, що США протягом десятиліть придбали невелику кількість радянських систем протиракетної оборони, щоб їх могли вивчити експерти американської розвідки та допомогти у навчанні американських військ.

Глава Пентагону минулого тижня відвідав Словаччину, щоб дізнатися, чи відправить країна С-300 зі свого арсеналу. Словаччина заявила, що зробить це, якщо США нададуть їй заміну, але така домовленість ще не погоджена.

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Зброя американського виробництва, така як система ППО Patriot, дефіцитна, і для її експлуатації потрібен американський військовий персонал або місяці навчання в США.

Ці уряди заявили, що німецькі та голландські підрозділи Patriot відправляються до Словаччини для тимчасового пееребування.

Теми: СШАУкраїнавійна
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