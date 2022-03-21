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США отправляют в Украину советские системы ПВО – The Wall Street Journal

Алена МазуренкоПонедельник, 21 марта 2022, 19:28
США отправляют в Украину советские системы ПВО – The Wall Street Journal
фото: AFP getty images

США отправляют часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно приобрели несколько десятилетий назад, для поддержки украинских вооруженных сил.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Системам, которые, по словам одного американского чиновника, включают в себя Са-8, уже несколько десятилетий, и они были получены США, чтобы они могли изучить технологии, используемые российскими военными и которые Москва экспортирует по всему миру.

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Пентагон отказался комментировать решение США задействовать свой малоизвестный арсенал советского оружия.

Отмечается, что США на протяжении десятилетий приобрели небольшое количество советских систем противоракетной обороны, чтобы их могли изучить эксперты американской разведки и помочь в обучении американских войск.

Глава Пентагона на прошлой неделе посетил Словакию, чтобы узнать, отправит ли страна С-300 из своего арсенала. Словакия заявила, что сделает это, если США предоставят ей замену, но такая договоренность еще не согласована.

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Оружие американского производства, такое как система ПВО Patriot, в дефиците, и для его эксплуатации требуется американский военный персонал или месяцы обучения в США.

Эти правительства заявили, что немецкие и голландские подразделения Patriot отправляются в Словакию в качестве временной меры.

Темы: СШАУкраинавойна
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