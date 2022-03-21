Росія використовує 40 аеродромів для нальотів по Україні

Військові експерти переконані, що російська авіація здійснює нальоти по Україні зі 40 аеродромів, розташованих у Білорусі, західних областях Росії та окупованому Криму.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на коментарі низки військових експертів

Деталі: Військові експерти спільно з журналістами проаналізували супутникові знімки та оцінили присутність різних видів літаків на летовищах у Білорусі, західній Росії та окупованому росіянами Кримському півострові.

Найбільш активно в окупованому Криму росіяни використовують два військові аеродроми: в Саках та Бельбеку.

Дещо менше в Криму росіяни застосовують аеродроми біля Джанкоя, Гвардійського та Качі.

У Саках базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У Бельбеку окупанти здійснили реконструкцію перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, тому на аеродромі, крім тактичної авіації, можуть базуватися стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. За даними Збройних сил України, з таких літаків росіяни здійснювали авіаудари по Львівській області.

На аеродромі "Морозовськ" у Ростовській помітили понад 40 бомбардувальників. Саме тут базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк.

У Краснодарському краю російські військові використовують аеродроми Єйська і Приморсько-Ахтарська.

Від Приморсько-Ахтарська до блокадного Маріуполя приблизно 125-130 км. До початку вторгнення 24 лютого на супутникових знімках було видно лише винищувачі Су-25, але в березні експерти роздивились "блакитні" бомбардувальники Су-34.

Від Єйська до Маріуполя близько 60 км. Тут базується 20 літаків МіГ-29К, а також журналісти роздивилися протичовнові літаки Ту-142 та близько 5 винищувачів, серед яких є Су-33.

Крім того, російські військові активно використовують у Білорусі практично всі діючі аеродроми біля міст Ліда, Бобруйськ, Мозир, Гомель, Лунінець, Барановичі, Брест та інші.

Найбільш велике скупчення літаків бачають на аеродромі біля Ліди, зокрема два десятки гелікоптерів та до 30 військових літаків. Але журналісти повідомляють про щонайменше 20 військових літаків ПКС РФ на інших аеродромах.

Росія переформатувала військово-транспортний аеродром у Сещі у Брянській області, який використовують, скоріше за все, для авіанальотів по Чернігівщині, Сумщині, Київщині.

Експерти додають, що росіяни можуть використовувати значно більшу кількість аеродромів, зокрема цивільних та транспортних, але це дещо складніше відстежити. Крім того, українські військові знають про випадки, коли росіяни могли садити свої гелікоптери в полі.

Аеродроми, з яких військово-космічні сили РФ здійснюють авіанальоти на об'єкти України Мапа: Радіо свобода, google maps

Українській розвідці відомі факти, що військові льотчики в Росії відмовляються здійснювати бойові вильоти та пишуть рапорти про відмову.

Крім того, у найбільш досвідчених льотчиків Росії кількість годин нальоту сягає до 80, тоді як, за стандартами НАТО, повинна становити 300. На думку експертів, далі Росія буде залучати ще менш досвідчених льотчиків, що призведе до меншої маневреності і боєздатності їхньої авіації.

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