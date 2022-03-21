Россия использует 40 аэродромов для налетов по Украине

Военные эксперты убеждены, что российская авиация совершает налеты по Украине из 40 аэродромов, расположенных в Беларуси, западных областях России и оккупированном Крыму.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на комментарии ряда военных экспертов

Детали: Военные эксперты совместно с журналистами проанализировали спутниковые снимки и оценили присутствие разных видов самолетов на аэропортах в Беларуси, западной России и оккупированном россиянами Крымском полуострове.

Наиболее активно в оккупированном Крыму россияне используют два военных аэродрома: в Саках и Бельбеке.

Несколько меньше в Крыму россияне применяют аэродромы у Джанкоя, Гвардейского и Качи.

В Саках базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России. В Бельбеке оккупанты осуществили реконструкцию перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году, поэтому на аэродроме кроме тактической авиации могут базироваться стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. По данным Вооруженных сил Украины, из таких самолетов россияне совершали авиаудары по Львовской области.

На аэродроме "Морозовск" в Ростовской заметили более 40 бомбардировщиков. Именно здесь базируется 559 бомбардировочный авиационный полк.

В Краснодарском крае русские военные используют аэродромы Ейска и Приморско-Ахтарска.

От Приморско-Ахтарска до блокадного Мариуполя примерно 125-130 км. До начала вторжения 24 февраля на спутниковых снимках были видны только истребители Су-25, но в марте эксперты рассмотрели "голубые" бомбардировщики Су-34.

От Ейска до Мариуполя около 60 км. Здесь базируется 20 самолетов МиГ-29К, а также журналисты рассмотрели противолодочные самолеты Ту-142 и около 5 истребителей, среди которых Су-33.

Кроме того, российские военные активно используют в Беларуси практически все действующие аэродромы у городов Лида, Бобруйск, Мозырь, Гомель, Лунинец, Барановичи, Брест и другие.

Наиболее большое скопление самолетов видят на аэродроме возле Лиды, в том числе два десятка вертолетов и до 30 военных самолетов. Но журналисты сообщают также о не менее 20 военных самолетах ПКС РФ на других аэродромах.

Россия переформатировала военно-транспортный аэродром в Сеще Брянской области, который используют, скорее всего, для авианалетов по Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Аэродромы, с которых ВКС РФ совершают авианалеты по Украине Карта: Радио Свобода/google earth

Эксперты добавляют, что россияне могут использовать значительно большее количество аэродромов, в частности, гражданских и транспортных, но это несколько сложнее отследить. Кроме того, украинские военные знают о случаях, когда россияне могли сажать свои вертолеты в поле.

Украинской разведке известны факты, что военные летчики в России отказываются совершать боевые вылеты и пишут рапорты об отказе.

Кроме того, у наиболее опытных летчиков России количество часов налета достигает 80, тогда как, по стандартам НАТО, должно составлять 300. По мнению экспертов, дальше Россия будет привлекать еще менее опытных летчиков, что приведет к меньшей маневренности и боеспособности их авиации.

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