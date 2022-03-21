Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия использует 40 аэродромов для налетов по Украине

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 19:49
Россия использует 40 аэродромов для налетов по Украине
фото иллюстративное: getty images

Военные эксперты убеждены, что российская авиация совершает налеты по Украине из 40 аэродромов, расположенных в Беларуси, западных областях России и оккупированном Крыму.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на комментарии ряда военных экспертов

Детали: Военные эксперты совместно с журналистами проанализировали спутниковые снимки и оценили присутствие разных видов самолетов на аэропортах в Беларуси, западной России и оккупированном россиянами Крымском полуострове.

Реклама:

Наиболее активно в оккупированном Крыму россияне используют два военных аэродрома: в Саках и Бельбеке.

Несколько меньше в Крыму россияне применяют аэродромы у Джанкоя, Гвардейского и Качи.

В Саках базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России. В Бельбеке оккупанты осуществили реконструкцию перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году, поэтому на аэродроме кроме тактической авиации могут базироваться стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. По данным Вооруженных сил Украины, из таких самолетов россияне совершали авиаудары по Львовской области.

ВИДЕО ДНЯ

На аэродроме "Морозовск" в Ростовской заметили более 40 бомбардировщиков. Именно здесь базируется 559 бомбардировочный авиационный полк.

В Краснодарском крае русские военные используют аэродромы Ейска и Приморско-Ахтарска.

От Приморско-Ахтарска до блокадного Мариуполя примерно 125-130 км. До начала вторжения 24 февраля на спутниковых снимках были видны только истребители Су-25, но в марте эксперты рассмотрели "голубые" бомбардировщики Су-34.

От Ейска до Мариуполя около 60 км. Здесь базируется 20 самолетов МиГ-29К, а также журналисты рассмотрели противолодочные самолеты Ту-142 и около 5 истребителей, среди которых Су-33.

Кроме того, российские военные активно используют в Беларуси практически все действующие аэродромы у городов Лида, Бобруйск, Мозырь, Гомель, Лунинец, Барановичи, Брест и другие.

Наиболее большое скопление самолетов видят на аэродроме возле Лиды, в том числе два десятка вертолетов и до 30 военных самолетов. Но журналисты сообщают также о не менее 20 военных самолетах ПКС РФ на других аэродромах.

Россия переформатировала военно-транспортный аэродром в Сеще Брянской области, который используют, скорее всего, для авианалетов по Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Аэродромы, с которых ВКС РФ совершают авианалеты по Украине
Аэродромы, с которых ВКС РФ совершают авианалеты по Украине
Карта: Радио Свобода/google earth

Эксперты добавляют, что россияне могут использовать значительно большее количество аэродромов, в частности, гражданских и транспортных, но это несколько сложнее отследить. Кроме того, украинские военные знают о случаях, когда россияне могли сажать свои вертолеты в поле.

Украинской разведке известны факты, что военные летчики в России отказываются совершать боевые вылеты и пишут рапорты об отказе.

Кроме того, у наиболее опытных летчиков России количество часов налета достигает 80, тогда как, по стандартам НАТО, должно составлять 300. По мнению экспертов, дальше Россия будет привлекать еще менее опытных летчиков, что приведет к меньшей маневренности и боеспособности их авиации.

Предыстория:

  • Согласно данным ВСУ, украинские защитники уничтожили 98 самолетов, 124 вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов. По оценкам некоторых экспертов, для вторжения в Украину Россия подготовила около 300 боевых самолетов.
  • Генштаб ВСУ фиксирует, что россияне стали привлекать меньше пилотируемой авиации в небе над Украиной из-за активной деятельности украинской системы ПВО.

Темы: авиааэродромРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
авиа
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии
В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: