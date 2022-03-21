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РФ заявляє, що тримає в полоні 500 українців й готова до обміну, але просить менше "злоби"

Світлана КізіловаПонеділок, 21 березня 2022, 20:19

У РФ заявили, що передали до Міжнародного Червоного Хреста "дані понад 500 українців, які потрапили в полон", також у країні-агресорі заявляють, що "досить смертей", і нібито готові до обміну військовополоненими.

Джерело: Новая газета з посиланням на "уповноважену з прав людини в Росії" Тетяну Москалькову

Пряма мова Москалькової: "На кожну людину, яка потрапила в полон (йдеться про українських захисників - УП), скажімо так, складається спеціальна картка, написана нею рукописно, щоб можна було переконатися, що вона жива і саме вона написала цю картку, і передається в Червоний Хрест на сьогодні. Понад 500 таких карток заповнено з нашого боку та передано до Червоного Хреста. Це українські полонені, яких ми готові обміняти".

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Деталі: Москалькова уточнила, що взаємодія із Червоним Хрестом відбувається через "російське відділення організації".

Пряма мова Москалькової: "Досить смертей, досить злоби, досить крові, всього цього досить і нам, і нашим дітям".

Теми: війнаРосіяУкраїнаполонені
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