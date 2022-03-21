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РФ заявляет, что держит в плену 500 украинцев и готова к обмену, но просит меньше "злости"

Светлана КизиловаПонедельник, 21 марта 2022, 20:19

В РФ заявили, что передали в Международный Красный Крест "данные более 500 попавших в плен украинцев", также в стране-агрессоре заявляют, что "хватит смертей", и якобы готовы к обмену военнопленными.

Источник: Новая газета со ссылкой на "уполномоченную по правам человека в России" Татьяну Москалькову

Прямая речь Москальковой: "На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтобы можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять".

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Детали: Москалькова уточнила, что взаимодействие с Красным Крестом происходит через "российское отделение организации".

Прямая речь Москальковой: "Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови, всего этого хватит и нам, и нашим детям".

Темы: войнаРосcияУкраинапленные
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