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Голова делегації РФ Мединський порізав свою картку VISA: "перейду на Za Мир"

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 20:38
Голова делегації РФ Мединський порізав свою картку VISA: перейду на Za Мир
Володимир Мединський на перемовинах з українською делегацією в Біловезькій Пущі 3 березня. фото: getty images

Очільник делегації РФ на перемовинах з Україною Володимир Мединський порізав свою банківську картку VISA та склав рештки у формі латинських літер V i Z, якы використовують російські окупанти на своїй техніці.

Джерело: telegram-канал Мединського

Пряма мова Мединського: "Кажуть, VISA "забанила" користувачів з Росії? А я "забаню" VISA. Переходжу на карточку Za "Мир"

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Деталі: Розрізані рештки картки він склав у формі розпізнавальних знаків, які використовували російські окупанти на своїй технікі при вторгненні в Україну.

Згодом, російська влада почала використовувати літери Z i V для проштовхування агресивної шовіністичної пропаганди серед населення на підтримку вбивства українців.

Розрізана картка голови делегації РФ
Розрізана картка голови делегації РФ
Фото: Володимир Мединський

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Член української делегації на перемовинах Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Meduza похвалив поведінку Мединського, зазначивши, що він слухає аргументацію української сторони та поводить себе коректно.
  • 6 березня стало відомо, що картки Mastercard i Visa повністю припиняють обслуговувати транзакції в Росії та виходять з російського ринку. Картки росіян більше не будуть приймати закордоном, так як і картки, випущені закордоном, не будуть приймати на території РФ. 
  • Водночас журналістам стало відомо, що один зі швейцарських банків масово відкриває віртуальні картки росіянам, через які вони можуть обходити санкції.
  • Російські банки планують також почати використовувати китайську платіжну систему Union Pay.

Теми: Росіябанкисанкціїгроші
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