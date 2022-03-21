Голова делегації РФ Мединський порізав свою картку VISA: "перейду на Za Мир"

Володимир Мединський на перемовинах з українською делегацією в Біловезькій Пущі 3 березня. фото: getty images

Очільник делегації РФ на перемовинах з Україною Володимир Мединський порізав свою банківську картку VISA та склав рештки у формі латинських літер V i Z, якы використовують російські окупанти на своїй техніці.

Джерело: telegram-канал Мединського

Пряма мова Мединського: "Кажуть, VISA "забанила" користувачів з Росії? А я "забаню" VISA. Переходжу на карточку Za "Мир"

Деталі: Розрізані рештки картки він склав у формі розпізнавальних знаків, які використовували російські окупанти на своїй технікі при вторгненні в Україну.

Згодом, російська влада почала використовувати літери Z i V для проштовхування агресивної шовіністичної пропаганди серед населення на підтримку вбивства українців.

Розрізана картка голови делегації РФ Фото: Володимир Мединський

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