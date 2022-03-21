Глава делегации РФ Мединский порезал свою карту VISA: переходит "на Za Мир"

Владимир Мединский на переговорах с украинской делегацией в Беловежской пуще 3 марта. фото: getty images

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский порезал свою банковскую карту VISA и составил остатки в форме латинских букв V и Z, которые используют российские оккупанты на своей технике.

Источник: telegram-канал Мединского

Прямая речь Мединского: "Говорят, VISA "забанила" пользователей из России?" А я "забаню" VISA. Перехожу на карточку Za "Мир".

Детали: Разрезанные остатки карты он составил в форме опознавательных знаков, которые использовали российские оккупанті на своей технике при вторжении в Украину.

После применения букв оккупантами, власти РФ начали использовать буквы Z и V для проталкивания агрессивной шовинистической пропаганды среди населения в поддержку убийства украинцев.

Разрезанная карта Мединского в виде знаков российских оккупантов Фото: Владимир Мединский

Предыстория: