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Глава делегации РФ Мединский порезал свою карту VISA: переходит "на Za Мир"

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 20:38
Глава делегации РФ Мединский порезал свою карту VISA: переходит на Za Мир
Владимир Мединский на переговорах с украинской делегацией в Беловежской пуще 3 марта. фото: getty images

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский порезал свою банковскую карту VISA и составил остатки в форме латинских букв V и Z, которые используют российские оккупанты на своей технике.

Источник: telegram-канал Мединского

Прямая речь Мединского: "Говорят, VISA "забанила" пользователей из России?" А я "забаню" VISA. Перехожу на карточку Za "Мир".

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Детали: Разрезанные остатки карты он составил в форме опознавательных знаков, которые использовали российские оккупанті на своей технике при вторжении в Украину.

После применения букв оккупантами, власти РФ начали использовать буквы Z и V для проталкивания агрессивной шовинистической пропаганды среди населения в поддержку убийства украинцев.

Разрезанная карта Мединского в виде знаков российских оккупантов
Разрезанная карта Мединского в виде знаков российских оккупантов
Фото: Владимир Мединский

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк в интервью изданию Meduza похвалил поведение Мединского, отметив, что он слушает аргументацию украинской стороны и ведет себя корректно.
  • 6 марта стало известно, что карты Mastercard и Visa полностью прекращают обслуживать транзакции в России и выходят с российского рынка. Карточки россиян больше не будут принимать за границей, так же как и карты, выпущенные за границей, не будут принимать на территории РФ.
  • В то же время журналистам стало известно, что один из швейцарских банков массово открывает виртуальные карты россиянам, из-за которых они могут обходить санкции.
  • Российские банки также планируют начать использовать китайскую платежную систему Union Pay.

Темы: Росcиябанкисанкцииденьги
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