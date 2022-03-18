Подоляк похвалив поведінку Мединського на перемовинах і розкритикував Лаврова

Українська (ліворуч) та російська (праворуч) делегації на перемовинах у Біловезькій пущі в білорусі 7 березня. фото: getty images

Член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк сказав, що очільник російської делегації Володимир Мединський конструктивно аргументує позиції, а міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров тільки бреше.

Джерело: інтерв’ю Подоляка для видання Meduza

Пряма мова Подоляка: "Пан Мединський надзвичайно конструктивний. Він інтелектуальний, він оцінює аргументи, він слухає аргументи.

Мабуть, ви (росіяни – ред.) там історично його як (колишнього – ред.) міністра культури сприймали дещо інакше – я теж не готовий давати оцінку, це ваша внутрішня політика. Менше з тим, на переговорному майданчику, на переговорному процесі, він тримає себе надзвичайно коректно й адекватно. Тобто він слухає аргументи – це дуже важливо".

Деталі: Подоляк сказав, що позиції та запити російської делегації на перемовинах дещо скоригувалися після невдач російських військ.

За його словами, росіяни на перемовинах почали більш реалістично розуміти суспільно-політичну ситуацію в Україні та знизили рівень своїх вимог до України.

Водночас, Подоляк висловив своє занепокоєння, що більшість урядів світу все одно побоюються Росії та ладні йти на поступки. Він наводить приклад кричущої брехні російських урядовців, які мали би наштовхнути західних дипломатів поставити під сумнів готовність уряду РФ до підтримання міжнародного безпекового порядку.

Пряма мова Подоляка: "Пан Лавров, виступаючи там на різних майданчиках каже: "А ви знаєте, Росія ніколи ні на кого не нападала". Гаразд, нехай, ніколи, дісно, і при цьому (за словами Лаврова – ред.) вона навіть зараз не нападає на Україну. Я хочу, щоб ви розуміли, наскільки викривлений світогляд цих людей. От він сидить в прямому ефірі якоїсь європейської телекорпорації й всерйоз каже про те, що, мовляв, ми й на Україну не напали, ми не бомбардуємо зараз Харків, Суми, Чернігів. Ми не зруйнували 1200 міст України. Ми не знесли купу житлових кварталів. Ми не зруйнували 400 лікарень чи шкіл. Всього цього немає. Ми не втратили 15 тисяч власних солдатів.

Він сидить і в нього око не смикається, зіниці не розширюються, поки він бреше, що "ми не атакуємо Україну". Ну це ж безглуздо!"

Деталі: Подоляк зазначив, що ключовими аспектами компромісної угоди з РФ повинні бути припинення вогню, вивід російських військ з території України та готовність РФ до забезпечення нових гарантій безпеки України.

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