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Суперяхта Абрамовича втекла від санкцій у Бодрум: її блокували українські яхтсмени

Понеділок, 21 березня 2022, 21:46

У порт турецького міста Бодрум у понеділок зайшла суперяхта російського мільярдера Романа Абрамовича "Solaris", їй намагалася завадити пришвартуватися юнацька команда українських яхтсменів.

Про це пише "Європейська правда".

фото - facebook.com/irina.demiroglu
фото - facebook.com/irina.demiroglu

За інформацією турецьких ЗМІ, яхта прибула до Бодрума близько полудня. Абрамович, який останніми тижнями потрапив під санкції Європейського Союзу та Великої Британії, перегнав її до Туреччини, щоб уникнути арешту судна.

Яхта завдовжки 139 метрів і завширшки 26 метрів прибула з чорногорського порту Тіват. Невідомо, чи перебуває Абрамович на своїй розкішній яхті.

ЗМІ також повідомили, що яхта зіткнулася з протестом української групи з 11 людей, які прибули на човні та намагалися перешкодити пришвартуватися до причалу.

Пізніше стало відомо, що блокували швартування яхти спортсмени дитячо-юнацької команди з Одеси. Батько одного зі спортсменів В'ячеслав Мадоніч опублікував відео на своїй сторінці у Facebook.

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Директор Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков повідомив у коментарі "Суспільному", що серед тих, хто блокував яхту Абрамовича, діти 10-18 років. Вони приїхали до Туреччини на змагання.

За деякий час до спортсменів звернулася берегова охорона Туреччини. Вона заявила, що подібна акція є незаконною і змусила припинити блокування.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що ще одна яхта Абрамовича "Еclipse", яку вже більше двох тижнів переганяють з Карибських островів у безпечну юрисдикцію, прямує до Туреччини.

Теми: санкціїолігархиРосія
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