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Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

Понедельник, 21 марта 2022, 20:46

В порт турецкого города Бодрум в понедельник зашла суперяхта российского миллиардера Романа Абрамовича "Solaris", ей пыталась помешать пришвартоваться юношеская команда украинских яхтсменов.

Об этом пишет "Европейская правда".

фото - facebook.com/irina.demiroglu
фото - facebook.com/irina.demiroglu

По информации турецких СМИ, яхта прибыла в Бодрум около полудня. Абрамович, в последние недели подвергшийся санкциям Европейского Союза и Великобритании, перегнал ее в Турцию, чтобы избежать ареста судна.

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Яхта длиной 139 метров и шириной 26 метров прибыла из черногорского порта Тиват. Неизвестно, находится ли Абрамович на своей роскошной яхте.

СМИ также сообщили, что яхта столкнулась с протестом украинской группы из 11 человек, которые прибыли на лодке и пытались помешать пришвартоваться к причалу.

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Позже стало известно, что блокировали швартовку яхты юные яхтсмены детско-юношеской команды из Одессы. Отец одного из спортсменов Вячеслав Мадонич опубликовал видео на своей странице в Facebook.

Директор Черноморского яхт-клуба Альберт Кабаков сообщил в комментарии "Суспильному", что среди блокировавших яхту Абрамовича – дети 10-18 лет. Они приехали в Турцию на соревнование.

Через некоторое время к спортсменам обратилась береговая охрана Турции. Она заявила, что подобная акция незаконна и заставила прекратить блокирование.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что еще одну яхта Абрамовича "Еclipse", которую уже более двух недель перегоняют с Карибских островов в безопасную юрисдикцию, направляется в Турцию.

Темы: санкцииолигархиРосcия
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