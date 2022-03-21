Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены
В порт турецкого города Бодрум в понедельник зашла суперяхта российского миллиардера Романа Абрамовича "Solaris", ей пыталась помешать пришвартоваться юношеская команда украинских яхтсменов.
Об этом пишет "Европейская правда".
По информации турецких СМИ, яхта прибыла в Бодрум около полудня. Абрамович, в последние недели подвергшийся санкциям Европейского Союза и Великобритании, перегнал ее в Турцию, чтобы избежать ареста судна.
Яхта длиной 139 метров и шириной 26 метров прибыла из черногорского порта Тиват. Неизвестно, находится ли Абрамович на своей роскошной яхте.
СМИ также сообщили, что яхта столкнулась с протестом украинской группы из 11 человек, которые прибыли на лодке и пытались помешать пришвартоваться к причалу.
Позже стало известно, что блокировали швартовку яхты юные яхтсмены детско-юношеской команды из Одессы. Отец одного из спортсменов Вячеслав Мадонич опубликовал видео на своей странице в Facebook.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Директор Черноморского яхт-клуба Альберт Кабаков сообщил в комментарии "Суспильному", что среди блокировавших яхту Абрамовича – дети 10-18 лет. Они приехали в Турцию на соревнование.
Через некоторое время к спортсменам обратилась береговая охрана Турции. Она заявила, что подобная акция незаконна и заставила прекратить блокирование.
Ранее "Украинская правда" сообщала, что еще одну яхта Абрамовича "Еclipse", которую уже более двух недель перегоняют с Карибских островов в безопасную юрисдикцию, направляется в Турцию.