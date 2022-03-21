Соратники Навального розповіли про 140-метрову "яхту Путіна"

На 140-метровій яхті "Шехерезада", власником якої вважають президента РФ Володимира Путіна, працюють представники Федеральної служби охорони.

Джерело: розслідування команди російського опозиціонера Олексія Навального про яхту "Шахерезада", опубліковане в понеділок

Деталі: У списку найбільших яхт світу "Шахерезада" займає 13 позицію. Проте ніхто не знає, кому вона належить. Тому це найбільша яхта у світі, власник якої офіційно невідомий, наголошується у розслідуванні.

Яхту, яка стоїть в Італії, не арештовано через санкції, хоча, за чутками, її приписують Путіну. Це говорить про те, що достатніх доказів такого зв'язку наразі не знайшли.

"Якщо власника яхти не встановити, там якийсь офшор з Маршаллових островів, то спробуємо встановити, хто на цій яхті працює і хто їм платить зарплату", - кажуть автори розслідування.

Команда Навального отримала список екіпажу яхти "Шехерезада", складений в італійському порту, де зараз перебуває ця яхта.

Згідно з розслідуванням, усі постійні члени екіпажу яхти, крім капітана – росіяни. Вони постійно літають до Мілана, як на роботу. Це найближче місто до місця зимівлі та обслуговування яхти.

Команда Навального стверджує, що майже всі люди в цьому списку працюють у ФСО – Федеральній службі охорони, відомстві, яке охороняє Путіна і організовує його побут.

Так, помічник капітана Сергій Грішин у телефонних книгах записаний як "Сергей Г. ФСО", ще ряд працівників яхти зареєстровані за адресою в Сочі, де розташована Служба охорони на Кавказі ФСО. Це підрозділ ФСО, який забезпечує Путіну життя у резиденції Бочаров Ручей.

За даними розслідування, яхта "Шехерезада" коштує 75 млрд рублів.

Яхта має 6 рівнів палуб. На нижній палубі розташовані технічні приміщення, кухня, їдальня, приміщення для зборів, зона відпочинку екіпажу. На головній палубі – центральний вхід, 6 гостьових кают, парадна їдальня та СПА-салон. Там є масажні кабінети, басейн, різні сауни, зокрема кріосауна.

На верхній палубі розташована величезна вітальня, їдальня, дві каюти для віп-персон, також механічний рояль, який може грати сам. Ще вище – палуба власника, яка розділена на дві зони: зона господаря з його спальнею, окремим спа-залом, вбиральні та кабінетом та зона супутниці власника, яка складається з величезної спальні, ванни-джакузі та вбиральні. Вище розташована капітанська рубка, каюта капітана. Нагорі – сонячна палуба, найменший поверх, де розташовані технічні приміщення та закінчується шахта ліфта.

Також на головній палубі є ангар для вертольота. При необхідності палуба розсувається, і вертоліт опускається всередину яхти.

"Ми вимагаємо негайного арешту яхти "Шехерезада". Вимагаємо розкриття документів, хто, коли і як платив за це будівництво, оздоблення та утримання цього судна. Тому що платили нашими грошима", – заявили соратники Навального.

Що передувало: Як писала "Українська правда", суперяхта "Шехерезада", яка може належати президенту Росії Володимиру Путіну і зараз стоїть біля італійських берегів, влітку 2021 року заходила на тиждень у Сочі.

Крім того, яхта "Graceful", яка належить російському президенту Володимиру Путіну, 9 лютого дісталася міста Калінінград Російської федерації і відтоді перебуває на річці Прегель.