Соратники Навального рассказали о 140-метровой "яхте Путина"

На 140-метровой яхте "Шехерезада", владельцем которой считают президента РФ Владимира Путина, работают представители Федеральной службы охраны.

Источник: расследование команды российского оппозиционера Алексея Навального о яхте "Шахерезада", опубликованное в понедельник

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Детали: В списке самых больших яхт мира "Шахерезада" занимает 13 позицию. Однако никто не знает, кому она принадлежит. Поэтому это самая большая яхта в мире, владелец которой официально неизвестен, отмечается в расследовании.

Яхта, которая стоит в Италии, не арестована из-за санкций, хотя, по слухам, ее приписывают Путину. Это говорит о том, что достаточных доказательств такой связи пока не нашли.

"Если владельца яхты не установить, там какой-то офшор с Маршалловых островов, то мы попробуем установить, кто на этой яхте работает и кто им платит зарплату", - говорят авторы расследования.

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Команда Навального получила список экипажа яхты "Шехерезада", составленный в итальянском порту, где сейчас стоит эта яхта.

Согласно расследованию, все постоянные члены экипажа яхты, кроме капитана – россияне. Они постоянно летают в Милан, как на работу. Это ближайшие город к месту зимовки и обслуживания яхты.

У Навального утверждают, что почти все люди в этом списке работают в ФСО – Федеральной службе охраны, ведомстве, которое охраняет Путина и организует его быт.

Так, помощник капитана Сергей Гришин в телефонных книгах записан как "Сергей Г. ФСО", еще ряд работников яхты зарегистрированы по адресу в Сочи, где находится Служба охраны на Кавказе ФСО. Это подразделение ФСО, которое обеспечивает Путину жизнь в резиденции Бочаров Ручей.

По данным расследования, яхта "Шехерезада" стоит 75 млрд рублей.

Яхта имеет 6 уровней палуб. На нижней палубе находятся технические помещения, кухня, столовая, помещение для проведения собраний, зона отдыха экипажа. На главной палубе – центральный вход, 6 гостевых кают, парадная столовая и СПА-салон. Там есть массажные кабинеты, бассейн, разные сауны, в том числе криосауна.

На верхней палубе расположена огромная гостиная, столовая, две каюты для вип-персон, а также механический рояль, который может играть сам. Еще выше – палуба владельца, которая разделена на две зоны: зона хозяина с его спальней, отдельным спа-залом, гардеробной и кабинетом и зона спутницы владельца, которая состоит из огромной спальни, ванны-джакузи и гардеробной. Выше расположена капитанская рубка, каюта капитана. На самом верху – солнечная палуба, самый маленький этаж, где расположены технические помещения и заканчивается шахта лифта.

Также на главной палубе есть ангар для вертолета. Когда необходимо, палуба раздвигается и вертолет опускается внутрь яхты.

"Мы требуем немедленного ареста яхты "Шехерезада". Требуем раскрытия документов, кто, когда и как платил за эту стройку, отделку и содержание этого судна. Потому что платили нашими деньгами", - заявили соратники Навального.

Что предшествовало: Как писала "Украинская правда", суперяхта "Шехерезада", которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину и сейчас стоит у итальянских берегов, летом 2021 года заходила на неделю в Сочи.

Кроме того, яхта Graceful, принадлежащая российскому президенту Владимиру Путину, 9 февраля добралась до города Калининграда Российской федерации и с тех пор находится на реке Прегель.