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"Українська правда" дослідила маршрути "яхти Путіна"

Михайло Ткач, Олена РощінаСубота, 12 березня 2022, 17:59
Яхта "Шехерезада", MarineTraffic.com

Суперяхта "Шехерезада", яка може належати президенту Росії Володимиру Путіну і зараз стоїть біля італійських берегів, влітку 2021 року заходила на тиждень у Сочі. 

Джерело: дані трекінгового сервісу Marine traffic 

Деталі: Раніше "The New York Times" повідомила, що американські посадовці припускають, що суперяхта "Шехерезада" вартістю 700 млн доларів може бути пов'язана із президентом РФ Володимиром Путіним.

Спецслужби США не зробили остаточних висновків щодо права власності на яхту "Шехерезада", але американські чиновники заявили, що є ознаки того, що вона пов'язана з Путіним.

"Українська правда" дослідила пересування цієї яхти за минулий рік.

 

Згідно з даними Marine traffic, "Шехерезада" була в Сочі 7 днів, із 1 по 7 липня 2021 року. Це може свідчити на користь версії, що яхта належить Путіну. 

У березні 2021 року "Шехерезада" перебувала в тому ж порту Marina Di Carrara біля містечка Дженоа, де перебуває зараз.

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1 червня 2021 року "Шехерезада" вийшла з італійського порту Marina Di Carrara і зайшла до Чорногорії 4 червня, яхта перебувала в Чорногорії з 4 по 12 червня.

13 червня минулого року суперяхта прийшла в грецьку Кефалонію і пішла назад, 

26 червня "Шехерезада" відвідала узбережжя Чорногорії та хорватський Дубровник – і пішла до російського Сочі.

 

7 липня 2021 року яхта вийшла з Сочі, 8 липня була у турецькому Стамбулі, а 10 серпня зайшла до чорногорського міста Тіват.

13 серпня яхта прибула до Дубровника.

1 вересня "Шехерезада" вийшла з Чорногорії, 4 вересня прийшла в Італію – і відтоді перебуває там у порту Marina Di Carrara.

 

Порт Marina Di Carrara розташований в італійській Тоскані.

 

"Шехерезада" проходить ремонт у Марина-ді-Каррара і на початку цього тижня перебувала в сухому доку.

Капітан "Шехеразади" Гай Беннет-Пірс заявляв, що Путін не є власником суперяхти і ніколи не був на ній, але назвати власника відмовився.

Італійська влада заявила, що уважно вивчає "Шехерезаду", фінансова поліція Італії збере докази та надасть їх урядовому комітету, який потім вирішить, чи пов’язане право власності чи користування судном із кимось із санкційного списку.

Передісторія: 

  • 7 лютого німецьке видання Bild повідомило, що розкішну яхту "Graceful", яка належить російському президенту Володимиру Путіну, вивели з порта Гамбурга, щоб уникнути її конфіскації.
  • 28 лютого проєкт Михайла Ходорковського "Фактор" показав це дорогоцінне судно Путіна, яке президенту РФ нібито подарував олігарх Роман Абрамович.
  • На початку березня німецька влада конфіскувала в Гамбурзі яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Євросоюзу, а в Італії потрапили під арешт яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка.

Знати більше: "Русский корабль иди на х*й". УП знайшла в Європі яхти російських олігархів

Теми: ПутінІталія
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