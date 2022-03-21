Путін може навмисно ставити нереальні вимоги, щоб забрати й інші країни – президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін може навмисно ставити Україні нереальні вимоги, бо хоче підкорити не тільки Україну, а й Балтійські країни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Суспільному

Деталі: Відповідаючи на питання, що він мав на увазі, коли говорив про ризик Третьої світової війни в разі провалу переговорів із Путіним, Зеленським сказав: "Це значить, що все ж таки він і не збирався закінчувати цю війну. Що його план — Україна як проміжок до того результату, про який він говорить щодо того, щоб забрати Балтійські країни, країни, які входили до Радянського Союзу. Інші країни, в яких була радянська армія, де Радянський Союз мав вплив".

Пряма мова: "Я сказав, що, якщо провалятся наші з ним перемовини, буде точно говорити, що він не випадково ставить такі умови, щоб ми не змогли погодитися. Для того, щоб потім сказати: вони ж просто не захотіли миру. Як тільки він буде використовувати — якщо буде — всі свої сили на кордонах з країнами Європи чи країнами НАТО, це буде Третя світова".

Що передувало: 20 березня в інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Він також заявив, що якщо всі спроби переговорів з РФ зазнають невдачі, це може означати, що боротьба між двома країнами призведе до "третьої світової війни".