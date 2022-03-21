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Путин может специально выдвигать нереальные требования, чтобы забрать и другие страны – президент

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 22:52
Путин может специально выдвигать нереальные требования, чтобы забрать и другие страны – президент
Путин на митинге в Москве 18 марта, Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин может намеренно ставить Украине нереальные требования, потому что хочет покорить не только Украину, но и Балтийские страны.

Источник: Зеленский в интервью Суспільному

Детали: Отвечая на вопрос, что он имел в виду, когда говорил о риске Третьей мировой войны в случае провала переговоров с Путиным, Зеленским сказал: "Это значит, что он все-таки и не собирался заканчивать эту войну. Что его план — Украина как промежуток к результату, о котором он говорит о том, чтобы забрать Балтийские страны, входящие в Советский Союз страны. Другие страны, в которых была советская армия, где Советский Союз оказывал влияние".

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Прямая речь: "Я сказал, что, если провалятся наши с ним переговоры, будет точно говорить, что он не случайно ставит такие условия, чтобы мы не смогли согласиться. Для того чтобы потом сказать: они же просто не захотели мира. Как только он будет использовать, если будет, все свои силы на границах со странами Европы или странами НАТО, это будет Третья мировая".

Что предшествовало: 20 марта в интервью CNN Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Он также заявил, что, если все попытки переговоров с РФ потерпят неудачу, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

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Темы: ЗеленскийПутинвойна
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